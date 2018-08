LOOK: Dua Lipa Performs At The Vic & Steps Onto The Sidewalk To Meet All Her Fans!

Dua Lipa performed at The Vic in Chicago last night for her Lollapalooza afterparty. Technically, it was a pre-party because she is performing Lolla tinght at 7:30 on The Bud Light stage.

Dua was so gracious to come out on the Chicago sidewalks to meet and hang out with her fans for quite a while. She made sure everyone was happy, taking selfies, videos ect. Here are some:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dua lipa surprise her fans outside the theatre in Chicago <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/UjfjwZ12fG">https://t.co/UjfjwZ12fG">pic.twitter.com/UjfjwZ12fG</a></p>— DUA LIPA ARGENTINA ---- (@dualipanoticias) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025573813768122369?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025573813768122369?ref_src=t...">August 4, 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Tonight was amazing, love u always <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">@DUALIPA</a> <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/IScFeaVE6w">https://t.co/IScFeaVE6w">pic.twitter.com/IScFeaVE6w</a></p>— brendan (@nadnerb67) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/nadnerb67/status/1025645531740221440?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/nadnerb67/status/1025645531740221440?ref_src=twsrc%5...">August 4, 2018</a></blockquote>

She did a group hug with everyone...so cool:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dua lipa and their group hug with fans @ Chicago vía <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/nataliee823?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/nataliee823?ref_src=twsrc%5Etfw">@nataliee823</a> <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">@DUALIPA</a> <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/ke9l0NfyJP">https://t.co/ke9l0NfyJP">pic.twitter.com/ke9l0NfyJP</a></p>— DUA LIPA ARGENTINA ---- (@dualipanoticias) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025572571096510465?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025572571096510465?ref_src=t...">August 4, 2018</a></blockquote>

Her performance was electric and the fans were singing so loud that you caould barely hear Dua at some points! See some highlights below:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">New Rules anoche en Chicago!---- <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">@DUALIPA</a> <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/PXtdTYiGuZ">https://t.co/PXtdTYiGuZ">pic.twitter.com/PXtdTYiGuZ</a></p>— Dua Lipa Chile (@dualipachi) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/dualipachi/status/1025761440043593728?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/dualipachi/status/1025761440043593728?ref_src=twsrc%...">August 4, 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">missed you <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">@dualipa</a> ---- <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/JEt4YFgIsk">https://t.co/JEt4YFgIsk">pic.twitter.com/JEt4YFgIsk</a></p>— mason -- (@xcxworId) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/xcxworId/status/1025642630934343681?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/xcxworId/status/1025642630934343681?ref_src=twsrc%5Etfw">August 4, 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">so yea... me and Justin were first row for <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/DUALIPA?ref_src=twsrc%5Etfw">@DUALIPA</a> for the second time tonight and this time I don’t have to worry about getting dumped tomorrow <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/hashtag/tea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/hashtag/tea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#tea</a> -- <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/A4KkAmBBmo">https://t.co/A4KkAmBBmo">pic.twitter.com/A4KkAmBBmo</a></p>— angie (@katyperryscake) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/katyperryscake/status/1025647767073509376?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/katyperryscake/status/1025647767073509376?ref_src=tw...">August 4, 2018</a></blockquote>

I swear we’re gonna last forever @DUALIPA I love you so much pic.twitter.com/CZYsS0NLAo — the real sina d (@seeeeeeenuhhhhh) August 4, 2018

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dua lipa 'One Kiss' <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/hashtag/LollapaloozaChicago?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/hashtag/LollapaloozaChicago?src=hash&ref_src=tws...">#LollapaloozaChicago</a> after show @ Chicago <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/CCjfcWmILW">https://t.co/CCjfcWmILW">pic.twitter.com/CCjfcWmILW</a></p>— DUA LIPA ARGENTINA ---- (@dualipanoticias) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025619457836830722?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025619457836830722?ref_src=t...">August 4, 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dua lipa <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/hashtag/LollapaloozaChicago?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/hashtag/LollapaloozaChicago?src=hash&ref_src=tws...">#LollapaloozaChicago</a> aftershow <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://t.co/BxEsWzjSul">https://t.co/BxEsWzjSul">pic.twitter.com/BxEsWzjSul</a></p>— DUA LIPA ARGENTINA ---- (@dualipanoticias) <a href="https://b96.radio.com/%3Ca%20href%3D"https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025667158175633413?ref_src=twsrc%5Etfw">https://twitter.com/dualipanoticias/status/1025667158175633413?ref_src=t...">August 4, 2018</a></blockquote>

Special thanks to 'the real sina d' @seeeeeeenuhhhhh for some great shots!!